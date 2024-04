La prima comunità energetica. Verrà costituita nel capoluogo

MONTOPOLI

Comunità energetica di Montopoli. La prima sorgerà nel capoluogo. Ora c’è l’avviso sul sito del Comune al quale ognuno potrà aderire compilando i moduli per la manifestazione di interesse. L’avviso è l’atto conclusivo del percorso partecipativo che il Comune ha effettuato in collaborazione con l’Istituto di management della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e con la società Simurg Ricerche per sensibilizzare e informare la collettività sull’argomento e a valutare le possibile costituzione.

La partecipazione delIa cittadinanza ha dato la possibilità di gettare le basi per la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile sul territorio del Comune di Montopoli. "Per questo motivo l’amministrazione comunale ha portato avanti quanto necessario per finalizzare il progetto, definendone la forma giuridica, verificandone la fattibilità, anche con l’individuazione dei siti dove possono essere realizzati impianti fotovoltaici e la partecipazione a bandi di finanziamento specifici, mediante l’apertura di una manifestazione di interesse per l’eventuale adesione, rivolta a cittadini e imprese – si legge in una nota del Comune – Gli elementi peculiari previsti per la costituzione di una Comunità energetica sono l’individuazione di un’area geografica sotto a una singola univoca cabina primaria di trasformazione della rete di distribuzione dell’energia elettrica e che i componenti minimi necessari siano almeno un produttore e due consumatori dell’energia prodotta localmente".

Il Comune ha scelto come ambito per la costituzione di una prima Cer il capoluogo di Montopoli. Cittadini, imprese, organizzazioni no profit e chiunque interessato a partecipare può compilare il modulo on line tramite la home page del sito web del Comune (www.comune.montopoli.pi.it entro le 12 del 18 aprile). La partecipazione alla Cer è libera e volontaria e si può entrare ed uscire dalla Cer senza vincoli di sorta, ad esclusione di quelli previsti dalla disciplina che la stessa Comunità energetica si vorrà dotare nell’atto costitutivo.