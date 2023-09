La prima campanella: "Scuolabus, richieste boom. Servirà un po’ di pazienza"

Prima campanella e dall’assessore alle politiche educative, Francesco Mori, arriva un messaggio per insegnanti, dirigenti e personale scolastico. "Dinanzi alle complessità, ai bisogni e alle sfide che si affacciano sul nostro tempo, non tiriamoci indietro ma continuiamo nell’impegno, affinché la scuola sia sempre più luogo pieno di parole e di idee, dove possa crescere la curiosità di bambine e bambini, ragazzi e ragazze. Luogo di scambio, confronto e ascolto, di abbracci e di solidarietà, di umanità. Luogo di scoperta, rispetto dei diritti universali e di esercizio della democrazia". Inizia così l’anno scolastico 202324.

Assessore Mori cosa rappresenta per lei questo primo giorno di scuola?

"Il primo giorno di scuola è un momento rituale, fatto di attesa e trepidazione, carico di emozioni. Come amministrazione continueremo ad offrire la nostra collaborazione rinnovando la vicinanza a supporto delle esigenze dei nostri Istituti, convinti che investire sulla scuola sia una scelta di responsabilità irrinunciabile, che ci proietta verso il domani".

Dopo estati complicate durante le quali si è dovuta gestire l’emergenza Curtatone, come ci si è preparati a questo nuovo anno scolastico?

"Ogni anno l’impegno per la preparazione del nuovo anno scolastico inizia appena terminato l’anno precedente. Quest’anno andiamo a completare e riempire tutti gli spazi del Polo Carlesi con l’arrivo della scuola dell’infanzia De Gasperi (che lascia così i vecchi locali adiacenti a Villa Bertelli, ndr) e l’apertura della mensa a servizio della stessa De Gasperi e degli studenti della primaria Saffi che faranno orario pomeridiano".

In questi mesi sono stati fatti interventi nelle scuole?

"In estate abbiamo svolto lavori di manutenzione ordinaria ed altri importanti opere sono in programma, come il rifacimento della copertura e l’efficientamento energetico al Polo 0-6 Enzo Catarsi a La Rotta e il relamping (sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali con quelli a led) alla De Amicis e alla Dante".

Riparte il servizio Scuolabus, quali sono le novità?

"L’aumento dell’utenza rispetto allo scorso anno è notevolmente aumentata (sono oltre 700 gli studenti che hanno fatto richiesta, ndr). Quello del trasporto scolastico è un servizio al quale si affacciano sempre più famiglie. Sono stati messi a disposizione più mezzi ma sarà necessario un primo periodo di assestamento e rodaggio per fare delle valutazioni e scegliere i correttivi da adottare".

Il Villaggio scolastico è pronto ad accogliere gli studenti delle superiori?

"Ricordo ai cittadini che da oggi si riaccenderanno le telecamere della Ztl. Al Palazzo blu ci saranno ancora più classi del Montale, in attesa del nuovo edificio che nascerà nel cuore del Villaggio scolastico, e alcune classi del Marconi saranno ospitate al linguistico di via Puccini. Ci tengo a sottolineare l’ottima collaborazione tra i dirigenti delle superiori, sempre impegnati nell’organizzazione degli spazi per le migliaia di studenti".