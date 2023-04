La polizia sale in cattedra alla 'Pascoli' di Pontedera

Pontedera, 19 aprile 2023 - Nella giornata odierna, personale del commissariato di polizia di Pontedera ha incontrato le classi quarte della scuola elementare Pascoli di Pontedera. Sono stati mostrati alcuni video sull’attività della polizia in generale e nella provincia di Pisa, e video sui comportamenti corretti da tenersi su strada e alla guida di biciclette e in auto con i genitori. Il dirigente del commissariato Luigi Fezza, accompagnato da collaboratori della scientifica e delle volanti, ha risposto a numerose domande e poi ha consegnato ai ragazzi del gadget della polizia in ricordo della giornata. Infine, nel piazzale della scuola è stata mostrata la nuova autovettura Alfa Giulia specializzata nel controllo del territorio e l’equipaggiamento degli operatori di volante.