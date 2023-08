La politica ricorda il presidente "Rapporto franco e rispettoso" "Protagonista dell’economia"

di Luca Bongianni

"La vita di Pontedera e quella del marchio Piaggio sono intimamente legate da una storia straordinaria e conosciuta in tutto il mondo. Per questo la morte di Roberto Colaninno, presidente di Piaggio negli ultimi venti anni, è motivo di cordoglio collettivo per l’intera città". Sono le parole dell’attuale sindaco della città della Vespa, Matteo Franconi. "Durante le occasioni istituzionali – continua nel ricordo Franconi – in cui abbiamo costruito un rapporto franco e rispettoso della diversità dei ruoli, il presidente ogni volta rispondeva alle mie sollecitazioni sulla necessaria centralità di Pontedera all’interno delle politiche aziendali affermando che solo la dimensione multinazionale acquisita da Piaggio ha consentito all’azienda di crescere e resistere alle trasformazioni economiche globali consentendo al gruppo di investire nella città in cui è nata. Per Pontedera e per tutta la Toscana è di valore capitale che l’azienda metalmeccanica italiana più grande del Paese continui a dedicare strategie ed investimenti confermandosi un punto di riferimento per il nostro tessuto economico e produttivo e una leva importante di occupazione stabile".

Il ricordo anche dell’ex sindaco Simone Millozzi. "Scompare un protagonista dell’economia italiana che ha dato in ogni caso un contributo importante al mantenimento dell’azienda Piaggio in città – così Millozzi –. Abbiamo attraversato momenti difficili e complessi legati all’occupazione all’interno del Gruppo Piaggio, al suo posizionamento nei mercati asiatici ed alle conseguenti ricadute nei nostri territori, ai rapporti difficilissimi con l’indotto locale, ma allo stesso tempo tra i ricordi positivi non posso non sottolineare il salvataggio dell’ex Tecnocontrol garantendo l’occupazione a decine di lavoratori oppure l’investimento nel nuovo centro ricambi con oltre 40 milioni di investimento. E poi l’ampliamento del Museo Piaggio. Sentite condoglianze alla famiglia e un buon viaggio a Roberto". Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani (nella foto con Colaninno), lo ha definito "un illuminato imprenditore, che mancherà non solo alla sua famiglia ma anche ai tanti che ne hanno conosciuto le indiscusse capacità di visione e leadership".

Per il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, Colaninno è stato "un uomo che aveva grande capacità di guardare avanti e lavorare per anticipare le sfide della mobilità del futuro". Alla famiglia Colaninno si aggiungono le condoglianze anche di Eugenio Leone e del Vespa Club Pontedera.