La Polisportiva Spensierati dona alberi al Comune

SANTA CROCE

Un albero per ogni mese dell’anno. La Polisportiva Spensierati ha donato dodici piante al Comune da mettere a regime in due spazi pubblici. "Gli alberi sono le colonne del mondo, quando gli ultimi alberi saranno stati tagliati, il cielo cadrà sopra di noi". Citando questa frase dei nativi americani la sindaca Giulia Deidda ringrazia la Polisportiva Spensierati: "Mai come oggi questa antica saggezza è attuale". "Lo sanno bene gli amici della Polisportiva Spensierati, realtà da sempre attiva sul territorio, che hanno donato al Comune ben 12 alberi di diversa tipologia ed essenza – ancora Deidda – Uno per ogni mese dell’anno. Dopo il sopralluogo effettuato con il dottor Andrea Bernardini del Consorzio Forestale delle Cerbaie, è stato deciso di piantarne 4 all’interno del parco di via Settembrini in sostituzione dei platani da poco abbattuti, e 8 nel parco di via Cecco Angiolieri. Due parchi che recentemente sono stati riqualificati negli arredi e nei giochi e che da oggi grazie alla donazione della Polisportiva Spensierati potranno godere del beneficio che gli alberi portano". "Stiamo lavorando tanto sulla qualità dell’ambiente e dell’aria e sulla vivibilità del nostro paese – conclude Deidda – ed è molto bello quando sul nostro cammino incontriamo cittadine e cittadini che attraverso le associazioni di cui fanno parte ci aiutano a costruire un pezzetto di una Santa Croce più bella".