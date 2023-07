La Pista può rinascere Affidata la gestione "Una squadra di giovani con tante idee in testa"

di Ilenia Pistolesi

Torna a scorrere linfa vitale a La Pista del parco pubblico Il Bastione dalla metà di luglio, dopo una vicenda annosa tradotta in molti bandi del Comune finiti deserti e in un luogo divenuto quinta di degrado e vandalismi. Sarà Volturia Eventi a riprendere le fila della storia di un luogo-icona che ha svezzato fior di generazioni. Dopo quattro lunghi anni in cui la Pista è divenuta luogo disabitato, il Collettivo Volturia Eventi ha deciso di prendere in mano le redini del parco, facendosi carico della memoria e della nostalgia che questo luogo culla da sempre. "Un impegno azzardato e certamente audace – sottolinea il Collettivo – nella speranza di regalare una mezza estate all’insegna del divertimento, dell’intrattenimento e dell’aggregazione sociale. La Pista, come è affettuosamente conosciuta da tutti noi volterrani, è stata per generazioni il luogo di ritrovo per grandi e piccini, uno spazio ricreativo che ha visto crescere la comunità in tanti anni. Abbiamo compreso l’importanza di questo luogo e, nonostante le limitazioni economiche, ci siamo impegnati a effettuare piccoli interventi per restituire al parco del Bastione la dignità minima che merita. Siamo ben lontani da un vero restauro, ma ciò non ci impedirà di creare uno spazio accogliente".

C’è un dettaglio speciale che rende la gestione della Pista ancora più sorprendente e coinvolgente. "Quest’anno l’intera avventura è guidata esclusivamente da giovani del territorio - prosegue il Collettivo - desiderosi di mettere alla prova le proprie competenze e di dare un contributo alla nostra comunità. Il nostro collettivo ha radunato un gruppo di giovani dinamici e intraprendenti, che si sono dedicati anima e corpo alle progettualità di questa impresa. Ogni aspetto sarà gestito con passione e dedizione da questa straordinaria squadra, con l’obiettivo di offrire il meglio delle nostre esperienze maturate nella gestione degli eventi one-shot".

Dalla prima quindicina di luglio fino a metà settembre, il parco sarà sede di un calendario di eventi inediti e tradizionali, dalla mattina fino a tarda notte. Dalle attività per i più piccoli al divertimento per i giovani e gli adulti, la Pista offrirà intrattenimento gratuito per tutti. Non mancheranno alcune serate speciali a pagamento che contribuiranno a sostenere e finanziare la gestione, garantendo spettacoli di maggiore livello. "Ci auguriamo che questa iniziativa rappresenti solo l’inizio di un percorso di successo per Volturia Eventi. Con il sostegno e la partecipazione di tutti, siamo certi che la Pista diventerà un punto di riferimento", conclude il Collettivo.