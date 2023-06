La Pira e il Teatro del Cielo E il “Dramma industriale“ "Ecco la forza del dialogo"

Al centro il lavoro, i diritti. Un tema attualissimo. Poi una figura complessa, importante, che ha segnato il ’900: Giorgio La Pira. Parliamo dello spettacolo "Dramma Industriale" che sarà Dramma Popolare per la Festa del Teatro di San Miniato. Quell’evento che si ripete, ogni estate, dal 1947 e che quest’anno mette al centro appunto il rapporto tra le scelte politiche ed il bene comune da perseguire, secondo i valori cristiani, all’insegna di un’assoluta trasparenza e onestà, in vista di un progetto che dia centralità alla persona, alla sua dignità, e al bene della società.

Lo spettacolo (Piazza Duomo 22-26 luglio) è stato presentato ieri a Firenze dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, insieme al presidente della Fondazione Idp Marzio Gabbanini, al direttore artistico del Dramma Popolare, Masolino D’Amico, il vescovo di San Miniato monsignor Giovanni Paccosi, il responsabile direzione regionale Toscana-Umbria Crédit Agricole Italia Massimo Cerbai, e Piero Ulivieri in rappresentazionza della Fondazione Crsm che - in una significativa sinergia con Cre dit Agricole – sostiene in modo determinante la vita del Teatro del Cielo. "Questa manifestazione straordinaria - ha detto Giani - che è vitale da settantasette edizioni, quest’anno si dedica a un atto veramente significativo per l’Italia e per la Toscana del lavoro, cioè il momento in cui Giorgio la Pira salvò la Pignone che fu trasformata in Nuovo Pignone attraverso l’intervento dell’allora suo amico Mattei". "E’ significativo che questo spettacolo venga messo in scena proprio quando la Baker Hughes, la multinazionale che oggi detiene la proprietà del Nuovo Pignone e che garantisce i 6000 posti di lavoro in tutta la Toscana, la settimana scorsa ha aperto due nuove linee di produzione a Massa, fabbrivando la turbina a idrogeno più evoluta che esista al momento nel mondo – ha aggiunto Giani –. Se questo è potuto succedere è grazie all’intervento di una figura eccezionale come Giorgio La Pira in una vicenda che insegna che quando si rispettano i luoghi e i presidi del lavoro portando il dialogo, questo dà sempre i suoi risultati".

A dirigere la scena sarà il giovane regista Giovanni Ortoleva al timone di un cast di bravi attori: Christian La Rosa, Stefano Braschi, Marco Cacciola, Stefania Medri, Edoardo Sorgente.