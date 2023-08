La piazza del nuovo millennio Tagliati i quarantasette pini Al loro posto alberi autoctoni

CASTELFRANCO

Tagliati i quarantasette pini che hanno caratterizzato piazza Garibaldi nei decenni dal dopoguerra a oggi. Ieri è iniziata la rimozione dei tronchi che verranno trasportati a un impianto per la trasformazione in cippato. I pini verranno sostituiti da una cinquantina di piante autoctone come lecci, querce, faggi. E’ entrato così nel vivo l’intervento del primo lotto per la riqualificvazione di piazza Garibaldi per una spesa di 250mila euro totalmente finanziati con il Pnrr.

"Piazza Garibaldi sta cambiando volto e con lei anche il centro di Castelfranco – le parole del sindaco Gabriele Toti – In molti sono rimasti colpiti dal vedere la sostituzione degli alberi che sta avvenendo in questi giorni e io capisco l’attaccamento affettivo a quella che rappresenta un pezzo di storia del nostro paese. Ma sono convinto della necessità di questo intervento per la messa in sicurezza di uno spazio di condivisione che solo grazie a questa trasformazione tornerà ad essere frequentato e vissuto. La presenza dei pini era diventata pericolosa ormai da molto tempo, mettendo a repentaglio anche i semplici passanti che attraversavano i vialetti interni alla piazza. Non sarà più così. La piazza diventerà un luogo di incontro per giovani e meno giovani, di gioco per i bambini, una fonte di refrigerio e un polmone verde per la cittadina".

"Ognuno porta con sé un bagaglio di ricordi legati a piazza Garibaldi, ma gli interventi che modificheranno il suo assetto non li cancelleranno, anzi – conclude Toti – Il monumento ai Caduti è e rimarrà centralei. La nuova impostazione della piazza ne permetterà una maggiore valorizzazione e riqualificazione. La nuova piazza darà modo alle nuove generazioni di vivere questo spazio e creare nuovi ricordi ed esperienze".

I lavori del primo lotto termineranno entro la fine dell’anno e prevedono la totale sistemazione del selciato con la realizzazione dei vialetti e delle aiuole e la piantumazione dei nuovi alberi.

