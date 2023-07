La Piaggio accelera ancora "Settimo trimestre in crescita Un risultato più alto di sempre"

"Il Gruppo Piaggio ha archiviato il settimo trimestre consecutivo in crescita, registrando i risultati migliori di sempre". E’ lo stesso Roberto Colaninno, presidente e AD del Gruppo Piaggio a presentare i dati del nuovo bilancio che ancora una volta, come nel precedente, supera tutti i record di casa Piaggio.

"Al 30 giugno il fatturato è aumentato di oltre l’11%, superando il miliardo di euro, l’Ebitda si è attestato a 191,2 milioni, con un’incidenza sui ricavi del 16,3%, e l’utile netto ha raggiunto il risultato più alto di sempre nel semestre, portandosi a 64,8 milioni di euro. Per la restante parte dell’anno applicheremo in tutti gli stabilimenti il management productivity system che ci ha permesso di conseguire una più alta marginalità senza un aumento sostanziale dei prezzi. Continueremo a portare avanti gli investimenti previsti nei nostri piani strategici sulla mobilità elettrica e sulle tematiche ESG", ha aggiunto il presidente.

Per quanto riguarda i prodotti, al 30 giugno 2023 il Gruppo ha venduto complessivamente nel mondo 324.600 veicoli, (320.600 nel primo semestre 2022), in crescita dell’1,2%, registrando ricavi consolidati per 1.172 milioni di euro (1.053,1 milioni di euro al 30 giugno 2022). A livello geografico, la crescita

dei volumi dell’area Emea & Americas ha più che compensato la lieve flessione dei mercati asiatici.

Il settore scooter ha visto un incremento del fatturato del 12,2% a livello globale, spinto in

particolar modo dagli scooter a ruota alta Piaggio Beverly, Medley e Liberty, dal tre ruote Piaggio MP3, che hanno registrato un incremento complessivo dei ricavi di quasi il 50% e dal brand Vespa, che ha registrato un incremento di oltre il 10%.