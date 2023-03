La piaga della droga Telecamere e controlli intorno alle scuole e nei parchi pubblici

VALDERA-CUOIO

Telecamere di videosorveglianza vicino alle scuole e nei parchi maggiormente frequentati dagli adolescenti. Nuovi agenti per le polizie municipali (anche con contratto a termine e quindi per periodi limitati), soldi per pagare gli straordinari degli stessi agenti per il pattugliamento dei territori. Sei Comuni hanno sottoscritto un protocollo con il prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, per il progetto "Scuole Sicure 20222023". I Comuni coinvolti sono Calcinaia, Casciana Terme Lari, Castelfranco, Ponsacco, Santa Croce e Santa Maria a Monte.

"La firma dei protocolli – ha detto ieri mattina il prefetto Maria Luisa D’Alessandro – segue l’accoglimento, da parte del Ministero dell’Interno, delle istanze presentate dai Comuni per ottenere il finanziamento delle attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, le cui istruttorie sono state valutate da questa Prefettura, anche in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il contributo è finalizzato a supportare e implementare le iniziative di contrasto al fenomeno dello spaccio".

A Ponsacco, dice la sindaca Francesca Brogi, "le nuove telecamere presidieranno la scuola d’infanzia che è nel pieno centro cittadino e si allargheranno anche alla zona limitrofa su cui la scuola si affaccia e che è frequentata dai ragazzi". "Un sistema di prevenzione e tutela anche da possibile episodi di danneggiamenti urbani – aggiunge Brogi – L’altra zona che andremo a sorvegliare è quella di piazza Cefalonia e Corfù, una piazza pubblica e luogo di socializzazione, con la direttrice di via Carducci, tratto che conduce fino alla scuola".

A Casciana Terme Lari, dice il sindaco Mirko Terreni, "le telecamere verranno installate nei pressi dei poli scolastici di Perignano e Casciana Terme". A Santa Maria a Monte "nella zona retrostante le scuole di via Querce per sorvegliare il campetto sportivo, luogo spesso di ritrovo non autorizzato", specifica la sindaca Ilaria Parrella.

Per quanto riguarda il Comune di Santa Croce il progetto prevede "la videosorveglianza alla scuola media di Staffoli e al vicino parco", dice la sindaca Giulia Deidda. A Castelfranco telecamere nei pressi degli edifici scolastici di piazza Mazzini e di piazza Casini a Orentano. I finanziamenti per ogni singolo Comune si aggirano tra i 12mila e i 13mila euro.

g.n.