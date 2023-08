La pelletteria e il bilancio "Fiducia nella crescita"

Il futuro della pelletteria è strategico anche per il Comprensorio, terra di pelle e cuoio, terra anche di maestri artigiani del settore. Il comparto è un motore dell’economia regionale e del territorio. Quale lo stato di salute? A fronte di un 2022 che si è chiuso con bilancio positivo, nei primi mesi del 2023 la pelletteria toscana – si apprende – sta facendo i conti con un periodo caratterizzato da luci e ombre. La percezione delle aziende – è emerso – è quella di una situazione leggermente in salita rispetto allo scorso anno. Un 2022 che ha visto la Toscana tornare ai livelli pre Covid (+9,6% sul 2021 e +2% sui livelli 2019 pre-Covid). Tuttavia Assopellettieri guarda con fiducia al futuro: lo dimostra il recente rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle industrie manifatturiere delle pelli siglato. Un accordo migliorativo – è stato sottolineato – che tiene conto degli effetti dell’inflazione nel nostro Paese, con l’obbiettivo di dare un segnale di positività. Resta infatti la piena fiducia per un sistema che ha ottime prospettive di crescita. La prossima edizione di Lineapelle (19-21 settembre a MIlano) rivolgerà uno sguardo particolare anche alla pelleteria.