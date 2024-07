La pelle, la crisi e i nuovi eventi. Ecco "l’intelligenza artigianale". Eventi a Londra e a New York

Test importanti sui mercati internazionali. Ora che la crisi si è fatta pesante. Ecco Lineapelle London martedì 9 luglio nell’Ham Yard Hotel, nel cuore della City. Poi ancora una prova; mercoledì 17 e giovedì 18 luglio al Metropolitan Pavilion, nel quartiere Chelsea di Manhattan. Lineapelle apre la stagione autunno-inverno 2025-2026 del suo network internazionale con gli eventi di Londra e New York, appuntamenti fissi per la sua community globale in vista dell’edizione di settembre a Milano. A Lonra l’evento torna con la sua consolidata atmosfera di evento di networking, accoglierà 42 espositori di cui 26 italiani: 25 le concerie (di cui 16 italiane), 8 i produttori di tessuti e sintetici, 9 gli accessoristi. Due le presentazioni moda dei nuovi trend elaborati per l’invernale 25-26. Il mood di riferimento è riassunto nel titolo del trend book che sintetizza temi, colori e rifinizioni: An Intelligent Heart. "L’intelligenza artificiale è un superpotere che potrebbe migliorare la nostra vita ed il nostro mondo - dal Comitato Moda Lineapelle -, ma il cuore fa la differenza. In un tempo di grandi cambiamenti come quello che stiamo vivendo, è necessario rimettere il cuore al centro delle nostre scelte. C’è bisogno di profondità ed introspezione per integrare le emozioni nel processo creativo, creando oggetti e materiali pulsanti che risuonino profondamente e abbiano un impatto positivo sul mondo".

Poi New York con oltre 110 aziende espositrici provenienti da Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Turchia, India, Cina, Messico, Gran Bretagna, Brasile e Stati Uniti: giunta alla sua 45esima edizione, la fuera è diventata un evento di riferimento per il mercato statunitense che, nonostante la generalizzata complessità della situazione congiunturale, mostra alcuni segnali incoraggianti per i pellami italiani.

Le tendenze elaborate dal Comitato Moda Lineapelle saranno approfondite, come di consueto, durante tre seminari creativi che sottolineeranno una particolare attenzione per quella che può essere definita come "intelligenza artigianale". Inoltre, all’evento, saranno, presenti, nel contesto del Mipel Lab, Sapaf e Tivoli Group, aziende che si pongono come punto di riferimento nello sviluppo e nella produzione di pelletteria per i marchi di lusso in tutto il mondo.