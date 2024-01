La pelle in scena a Londra. Ecco le tendenze del 2025

A Londra, oggi , per la prima volta, ci sono state sotto i riflettori le tendenze studiate dal Comitato Moda Lineapelle per la stagione estiva 2025. E’ l’evento Lineapelle London. Nella confermata sede dell’Ham Yard Hotel, 43 espositori (23 italiani, 20 esteri) presenteranno i primi lanci di collezione a un target molto specifico, composto da giovani stilisti, start up specializzate in accessori moda e brand alla ricerca di soluzioni e materiali smart e immaginifici. Anticipazioni delle tendenze che saranno sveltate intorno ad un tema evocativo: Vuja De, cioè il contrario di Deja Vu. Un invito a liberare l’immaginazione. Un inno al cambiamento e a vivere le situazioni consuete come se si vedessero per la prima volta, per cambiare il punto di vista e immaginare una nuova prospettiva. Come quando qualcosa cambia repentinamente, si trovano a convivere opposti e si creano contrasti. Da qui si delineano i trend per la stagione estiva 2025 che vedranno protagonisti alcuni "paradossi". Per esempio: l’incontro tra il gusto vintage, il lusso e le soluzioni supermoderne. Dopo Londra, sarà la volta di Lineapelle New York, in agenda il 31 gennaio e il primo febbraio e poi, toccherà a Lineapelle Milano, dal 20 al 22 febbraio. Qui la Fiera di Rho ospiterà 1.150 espositori, in linea con l’edizione di febbraio 2023, provenienti da 41 Paesi. Quasi 200 le aziende del Comprensorio.