La pelle e i giorni della moda. Occhi puntati su Milano

Cresce l’attesa per Lineapelle che, annuncia Unic Concerie Italiane, raddoppia. La manifestazione – alla quale parteciperanno 200 aziende della zona – nata per supportare e valorizzare la pelle e le sue applicazioni più originali e creative, arriva alla quinta edizione con un fitto calendario di eventi che avranno luogo dal 20 al 25 febbraio in concomitanza con la Milano Fashion Week.

Dodici i brand e le griffe che presenteranno le loro collezioni di abbigliamento o accessori tra Spazio Lineapelle, nel cuore di Milano e Fiera Milano Rho durante Lineapelle, dove verranno organizzate sfilate all’interno di un’area dedicata. La manifestazione, che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Milano , ha come obiettivo quello di presentare al pubblico un’ampia rassegna di interpretazioni creative della pelle e di quanto questo materiale sia unico e iconico, versatile e inimitabile e adatto a tutte le tendenze della moda. A cimentarsi saranno designer dai differenti background e stili, supportati dalla filiera delle concerie italiane che realizzano lavorazioni straordinarie su questo materiale. Le sei sfilate, aperte a tutti gli espositori e visitatori, si susseguiranno nelle tre giornate della manifestazione fieristica mentre le sei presentazioni ospitate a Spazio Lineapelle si alterneranno nell’arco di sei giornate, tra moda, performance e sostenibilità.