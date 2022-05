La pelle alle prese con i rincari a tre cifre

Listini provvisori, che cambiano di mese in mese. E prezzi in aumento tra 30% fino al 100. Sono i costi di prodotti chimici, resine, tannini. Soni i costi delle materie prime che stanno precludendo prospettive positive e di ripresa nel conciario. Effetto della guerra?."Il post pandemia aveva già originato un rimbalzo – spiega Michele Matteoli (nella foto), presidente del Consorzio conciatori di Ponte a Egola –.- La guerra sta aggiungendo il resto. Ma il problema è che proprio per il conflitto in atto stiamo lavorando senza una prospettiva temporale certa, ormai non si sa più quando finirà. E senza prospettive viene meno la spinta agli investimenti, a qualsiasi livello, e quindi la ripresa". Non siamo dunque davanti, almeno per ora, a conseguenze dirette. Ma gli effetti sono comunque al centro di preoccupazioni in un momento in cui ci sarebbero, diversamente, segnali di ripartenza dopo che due anni di pandemia hanno rallentato acquisti e turismo che sono olio indispensabile al motore della moda.

"A tutto questo aggiungiamoci che la Cina è ferma, di nuovo – sottolinea Matteoli – e sappiamo benissimo quanto sia determinante. Siamo quindi davanti ad un contesto che non ci fa stare tranquilli". Alla lista delle criticità, come noto, va aggiunto il caro energia, che pesa sui costi di depurazione, e il caro carburante, a sua volta un peso economico che poi si riflette sul costo, per le aziende, del prodotto finito destinato ai mercati e in particolare al mondo della grandi firme della moda. Mentre le maison, con la parola è ancora ai cannoni hanno rallentato la corsa della ripartenza.

Carlo Baroni