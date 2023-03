La “Passione di Gesù Cristo“ attraversa il paese

Appuntamento domenica 2 aprile alle ore 15 la Compagnia del Maggio Frediani rappresenterà il Maggio della ‘Passione di Gesù Cristo’, drammaturgia di Paoli Billi e Dario Marconcini, traduzione in versi del maggio Enzo Pardini, costumi di Leontina Collaceto, regia a cura di Dario Marconcini. Lo spettacolo si muoverà per le strade, piazze e greto del fiume del paese di Buti partendo da piazza Divisione Aqui alle 15 e, in caso di pioggia, l’evento verrà rappresentato interamente all’interno della chiesa di San Giovanni Battista alle 15.

Per la rappresentazione, Marconcini sceglie le parole di Papa Francesco: "Una trama divina ci accompagna nella ricerca di Gesù che cammina, che incontra persone lungo la via, e si fa duro in volto guardando alla sua meta: Gerusalemme. Chi è? Che cosa vuole? Gesù va per le strade dei paesi insegnando, consolando gli afflitti. La gente rimane stupita e si chiede chi sia. Come fece con i suoi discepoli ci guarda negli occhi e ci chiede: “Ma voi, chi dite che io sia?“. Io sento che lo chiede a me. Non dobbiamo perdere il fuoco dell’incontro con Gesù. Per questo seguiamolo nel suo cammino senza perderlo di vista...".