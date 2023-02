La partita e il pranzo per aiutare Luca malato di sclerosi multipla

BIENTINA-MONTECALVOLI

"Insieme per Luca". Per aiutare Luca e la sua famiglia ad acquistare un condizionatore d’aria che gli permetta di vivere meglio nella stanza dove è costretto per colpa di una malattia terribile, la sclerosi multipla Duchenne. La distrofia muscolare di Duchenne è una malattia neuromuscolare caratterizzata da atrofia e debolezza muscolare a progressione rapida, da degenerazione dei muscoli scheletrici, lisci e cardiaci. La distrofia di Duchenne colpisce prevalentemente gli uomini con un’incidenza stimata in un caso ogni 3.300 nati. Luca ha 36 anni e da tanto tempo, troppi anni, è affetto da questa terribile patologia.

Così, le squadre della polisportiva Quattro Strade di Bientina e della polisportiva La Perla di Montecalvoli hanno deciso di organizzare un incontro di calcio e un pranzo per raccogliere fondi. L’appuntamento è alle 11,30 di domenica 19 febbraioal centro sportivo del Sextum Bientina a Bientina. Chi desidera partecipare può contattare i presidenti della polisportiva Quattro Strade Marco Marconcini (331 3275325) e il presidente della polisportiva La Perla Simone Pistolesi (328 646 3779) per prenotazioni e ulteriori informazioni. L’iniziativa, come già specificato, " servirà per acquistare un condizionatore d’aria da donare a Luca che gli servirà per avere una temperatura ambientale costante per tutto l’ anno; grazie a chi ci aiuterà ad aiutare".