"La partecipazione?. Quante incongruenze nel Comitato No fusione"

Nei passi che precedono un referendum per la fusione di due campanili, gli interventi di un’amministrazione pubblica sono leciti o meno? Mentre da un lato il comitato ‘Lajatico non è fusione’ solleva una serie di interrogativi sulla legittimità della questione, dall’altra parte ecco arrivare le parole di Alessio Barbafieri, il sindaco di Lajatico che ha proposto, insieme al collega di Peccioli Renzo Macelloni, la richiesta di un referendum che sancirà, o meno, l’unione amministrativa dei due Comuni dell’Alta Valdera. "Rispondo al comitato, il quale contesta la legittimità degli interventi pubblici sul tema della fusione. Dopo la brutta figura fatta con i manifesti affissi nel Comune, oscurati per un motivo cristallino, poiché in aperta violazione delle norme elettorali, il comitato appare confuso - esordisce il sindaco Barbafieri - nello stesso giorno, il comitato No Fusione chiede al Comune di non intervenire pubblicamente sul tema della fusione e in parallelo invia una lettera al sottoscritto, invitandomi a partecipare ad un talk show insieme ai consiglieri".

Ecco quindi la sintesi cui giunge il sindaco di Lajatico: "Dopo mesi in cui i rappresentanti del comitato hanno chiesto agli amministratori di dare maggiore informazione alla cittadinanza, ora ne vogliono bloccare gli incontri pubblici. Dovendo interpretare in via analogica la legge 282000 cui si appella il comitato, dobbiamo paragonare la campagna elettorale dei candidati alle elezioni amministrative con la campagna in favore del progetto di fusione. Sarebbe profondamente lesivo del principio di par condicio, che proprio questa legge vuole tutelare, che i sindaci e i singoli amministratori, da cittadini, non potessero comunicare con la cittadinanza per sostenere il loro progetto".

Quindi, per Barbafieri si innesta un paradosso di fondo nelle tesi del comitato che sostiene con forza il no al progetto di un Comune unico. E non ci sono, per il sindaco, violazioni da parte dell’ente pubblico sulle normative. "Non mi risulta, alla luce di quanto precisato, che ci sia stato alcun abuso da parte dell’amministrazione comunale di Lajatico delle regole della propaganda elettorale e della comunicazione istituzionale - rimarca Barbafieri - Durante gli incontri pubblici, dall’inizio della propaganda elettorale, questi sono stati gestiti e condotti dai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, che possono compiere, da cittadini, attività di propaganda a favore del progetto di fusione da loro sostenuto. In ogni caso l’amministrazione comunale assicura che, con il sostegno del proprio segretario comunale, garantirà equilibrio e correttezza nella conduzione dell’attività nel periodo della propaganda elettorale" è la chiosa del sindaco di Lajatico.

Ile.Pis.