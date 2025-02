La nuova vita della pinacoteca: "Un laboratorio culturale urbano"

"La pinacoteca di Volterra si trasforma in un laboratorio culturale urbano, uno spazio in cui le persone possono incontrarsi, collaborare e sviluppare le proprie idee". Lo ha detto l’assessora alla cultura e al turismo del Comune di Volterra Ilaria Bacci a proposito del progetto portato avanti dall’amministrazione comunale che punta a rinsaldare il legame tra la città e una delle sue principali realtà museali. Un percorso partecipativo messo a punto attraverso la discussione e la progettazione condivisa con cittadini, enti e associazioni volterrane, intrapreso nel 2024 in seguito alla vittoria del bando "Recharge Next", nell’ambito del programma europeo "Horizon", che ha permesso alla pinacoteca di entrare a far parte della rete di musei Recharge (Resilienza, patrimonio culturale europeo come risorsa per la crescita e l’impegno) insieme ad altre sei istituzioni culturali europee.

L’obiettivo è quello di ridefinire le attività della pinacoteca, costruendo una nuova esperienza di visita e valorizzando le risorse e i saperi locali. I primi risultati potranno essere toccati con mano a partire dal 15 febbraio, quando prenderà il via un ciclo di attività partecipative ispirate al capolavoro della Deposizione del Rosso Fiorentino. A inaugurare il nuovo percorso della pinacoteca sarà l’installazione "Velo Pietoso" dell’artista Stefano De Lellis collocata ai piedi del dipinto. "Questo progetto - spiega Bacci - rappresenta una risorsa molto importante per lo sviluppo culturale e sociale della città, contribuendo a creare spazi di incontro e scambio, a promuovere la creatività e l’innovazione e a valorizzare il patrimonio culturale e artistico del nostro territorio".

Assessora, può spiegare meglio cosa si intende per laboratorio culturale urbano? "È un modello alternativo ai tradizionali modelli di produzione e consumo culturale. Si basa sulla condivisione, sulla collaborazione e sull’apertura della realtà museale, allo scopo di favorire la creazione di comunità creative e lo sviluppo di nuove forme di espressione artistica e culturale".

Non più, dunque, solo un luogo di visita per i turisti... "Il nostro obiettivo è trasformare la pinacoteca in uno spazio multidisciplinare in grado di promuovere la creatività e la partecipazione attiva dei cittadini, attraverso una vasta gamma di attività".

Per esempio? "Dal 15 febbraio prenderà il via un ciclo di esperienze sensoriali che proseguirà fino a maggio, a partire dal capolavoro della Deposizione: ‘i suoni del Rosso, i colori del Rosso, le visioni del Rosso e i sapori del Rosso’".

Prossimi obiettivi? "Stiamo lavorando per la realizzazione di un sistema museale attraverso l’ampliamento della rete civica dei musei con altre strutture culturali".

Stefania Tavella