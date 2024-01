La nuova piazza e i lavori. Per il maxi cantiere si ferma anche la Ztl

Due mesi di rivoluzione del traffico per consentire il restyling di piazza del Popolo. Lunedì, come annunciarto., prenderà il via il cantiere più delicato ed importante del centro storico, un intervento che presuppone modifiche temporanee alla viabilità e sul quale c’è molta attenzione sia da parte dei residenti, sia dai commercianti. "E’ un lavoro indispensabile e fondamentale per la città - spiega il sindaco Simone Giglioli -. So che è un cantiere tra i più attesi e temuti per la delicatezza dell’assetto viario e perché riguarda la piazza più centrale del centro, per questo seguiremo da vicino lo svolgimento del cronoprogramma che è dettagliato e diviso in più fasi, che si svolgeranno da gennaio a maggio compresi, in modo da non intaccare la stagione estiva e quella autunnale dove abbiamo molti eventi".

Tre sono le fasi dell’intervento che è previsto per il 2024: la prima riguarda la porzione della piazza antistante la chiesa di San Domenico, con la chiusura di via Ser Ridolfo e l’installazione del doppio senso di marcia in via Battisti; la seconda parte riguarda l’intervento sul lato sinistro della piazza e infine la terza parte interessa il lato destro. L’intervento è interamente finanziato grazie ai fondi per la rigenerazione urbana del bando Pnrr, ed ha un costo complessivo di circa 1,9 milioni di euro. "Le modifiche alla viabilità riguarderanno le prime cinque settimane di intervento, quelle che prevedono la chiusura di via Ser Ridolfo - spiega il sindaco -. Nei mesi successivi, durante l’intervento sulle due metà della piazza, il transito sarà comunque garantito".

Dal lunedì il traffico proveniente da via Roma, riservato solo alle auto, potrà raggiungere piazza del Popolo percorrendo via Carducci, Piazza Grifoni, via Borgonuovo, via della Cisterna, via San Carlo, Costa Santi Cosimo e Damiano, via Battisti. Il traffico proveniente da via Conti e diretto verso via Roma e via Catena, transiterà da piazza del Popolo, via Battisti, via Moro e via Guicciardini. Saranno inoltre riservati due stalli carico/scarico in piazza Padre Pio da Pietrelcina, e uno in Corso Garibaldi, dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 17, nei giorni feriali, per un massimo di 20 minuti. Dal prossimo fine settimana (20 e 21 gennaio) fino alla fine dei lavori del primo lotto (quella che riguarda la porzione di piazza antistante la chiesa), la Ztl sarà sospesa.