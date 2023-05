La Notte nera si fa in due "Noi organizziamo la nostra" La sfida di Confcommercio

di Carlo Baroni

A questi punti resta solo da capire di quale colore sarà la "notte" che il Comune intende organizzare in onore del tartufo scorzone. Perché Confcommercio, dopo aver rotto il rapporto con l’amministrazione comunale ed aver annunciato una querela al sindaco, rilancia la sfida e spiega come e perché farà in proprio la Notte Nera. "Ci auguriamo solo che il sindaco Giglioli non ci metta i bastoni tra le ruote, perché cosi facendo danneggerebbe imprenditori e commercianti del suo stesso territorio", dice una nota l’organizzazione di categoria. Il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, torna sul caso della festa dell’estate sanminiatese: "È un evento troppo importante, non possiamo rinunciarvi, con o senza il comune – dice –. Abbiamo ricevuto tantissime attestazioni di stima e di sostegno, noi andiamo avanti perché Il territorio e San Miniato non possono permettersi il lusso di cancellare la Notte Nera, con tutte le conseguenze in termini economici e di immagine che questo comporta". "Apprezziamo lo spiraglio di apertura del sindaco Giglioli – aggiunge Pieragnoli –, ma il primo cittadino può stare assolutamente tranquillo, procederemo con la nostra richiesta ufficiale e chiederemo di svolgere regolarmente la Notte Nera".

Simone Giglioli, annunciando a sua volta che il Comune avrebbe tuirato dritto da solo, aveva anche sottolineato a La Nazione che la porta sarebbe rimasta aperta ad un possibile dialogo con Confcommercio per trovare un accordo a, alla fine, organizzare l’evento tutti insieme. Ma per ora le distanze sulla questione restano incolmabili. "Se poi il comune intende organizzare un’altra serata di festa, purché non si chiami Notte Nera e si richiami ad un altro colore, per noi non ci sono assolutamente problemi, noi procediamo comunque con la nostra richiesta – conclude il direttore –. Con la fine della pandemia, l’estate del 2023 è un appuntamento e una occasione troppo importante di rilancio e di riconquista della normalità. Per questo come associazione lavoriamo ogni giorno con grandissimo impegno ad animare e promuovere territori della bellezza e dell’importanza di San Miniato". Quindi si va dritti – per ora – verso le due "notti". Se nel frattempo non scoppierà la pace.