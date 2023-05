La notte nazionale del liceo classico

Anche quest’anno il liceo classico di Volterra ha aderito con successo alla Notte Nazionale del Liceo Classico, un inno festoso e celebrativo della cultura classica. L’entusiasmo degli studenti di tutto l’indirizzo ha accolto numerosissimi spettatori che hanno trascorso qualche ora nella giovialità di un contesto simposiale di tradizione antica, ricostruito con allestimenti e decorazioni dei locali scolastici. Il simposio, come luogo del dialogo e dell’incontro, è prima di tutto banchetto di idee, dove personaggi di natura e provenienza diverse possono incontrarsi, discutere e dibattere senza, però, mai perdere la voglia di bere del buon vino e pronunciare piacevoli versi. Tutti questi aspetti sono stati messi in scena in un programma vario e articolato, in cui gli studenti si sono sentiti più che mai protagonisti di una cultura classica, sempre viva e coinvolgente. Svariate esibizioni, dalla recitazione alla danza e al canto, hanno dato voce ai più autentici talenti degli studenti. Il programma ha visto la messa in scena del Simposio di Platone, con una rivisitazione del tema dell’amore in chiave moderna, svoltosi in concomitanza con il Tg dei Miti, un progetto dai toni ironici, che ha ripercorso alcuni avvenimenti focali della mitologia greca, esposti come fatti di cronaca in un immaginario telegiornale. Procedendo per i corridoi della scuola, il pubblico ha incontrato le Parche, dee del destino, e poi ancora Clodia, donna viziosa e corrotta, tanto amata da Catullo quanto accusata da Cicerone. Scenette vivaci e divertenti tratte dall’Aulularia di Plauto e da La locandiera di Goldoni hanno regalato momenti di allegria.