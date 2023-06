La notte è granata E la città fa il pieno di musica e gente Il benvenuto all’estate

di Luca Bongianni

Un’onda granata ha riempito le vie del centro città già dal tardo pomeriggio fino a riempire le piazza in serata. Pontedera dopo quattro anni torna a vivere e a far divertire dopo gli anni difficili della pandemia. Torna alla sua festa tradizionale che cambia nel nome ma non nello spirito. Tutti si sono sentiti coinvolti in questa prima Notte granata, dai commercianti che hanno tenuto aperti i propri negozi anche dopocena ai pubblici esercizi che hanno reso la festa ancora più partecipata, organizzando piccoli spettacoli e dj-set davanti alle proprie attività. I ristoranti del centro hanno registrato il tutto esaurito, c’è chi si è dovuto organizzare anche con il doppio e addirittura triplo turno. Poi dopocena i concerti.

Dalla musica raggae in zona stazione a Pensiero Nomade in piazza Duomo fino alla musica di Martin e la band di Moreno in piazza Crocifisso. E poi l’atteso concerto di Ivana Spagna sul piazzone, all’interno del Radio Stop Party. La cantautrice veneta ha fatto cantare tutti, da "Call me" ad "Easy Lady". La festa si è spostata poi in viale Italia dove è salita sul palco Alexia, la regina della musica dance anni ’90, con i suoi pezzi più conosciuti come tra gli altri "Summer is Crazy" e "Dimmi come". E poi dj-set fino a tarda notte con la musica di Mario Più, Paolo Kighine, Enrico Tracchini in piazza Gronchi per i più giovani. Imponente il servizio d’ordine predisposto con tante forze in campo, oltre al sempre preziosissimo lavoro dei volontari delle associazioni pontederesi.

"Questa Notte granata – ha detto il sindaco Matteo Franconi – è stata l’omaggio che la città e l’amministrazione comunale ha voluto offrire alle attività commerciali che con noi hanno creduto in un rilancio del centro storico attraverso l’uniformità del colore granata di ombrelloni e gazebo. Chi è arrivato a Pontedera ha visto la città unita in un unico colore. E di questo li ringraziamo per gli investimenti di qualità fatti. Quando ci sono questi grandi eventi è normale che ci siano dei disagi da dover tollerare. Ci scusiamo per chi ha dovuto sopportare la musica più alta o una strada chiusa, anche il loro sacrificio è un contributo per far sì che la città sia stata viva, che è un modo anche per trattenere i nostri giovani in città senza che facciano chilometri per andare a divertirsi altrove".