La notte di San Lorenzo E il "ritorno" di Cecilia Paolo Taviani in città per inaugurare l’opera

Paolo Taviani torna in città. Nella sua San Miniato. Lo fa per partecipare ai festeggiamenti dei quarant’anni de La Notte di San Lorenzo, il capolavoro firmato insieme al fratello Vittorio. Il 92enne maestro cineasta sarà ospite della Fondazione Cassa di Risaprmio di San Miniato che, in omaggio alla pellicola, ha fatto realizzare una statua che ritrae Cecilia (opera di Marcello Scarselli), la bambina attraverso i cui occhi innocenti i registi raccontano nel film l’orrore della guerra e la forza liberatrice dei partigiani.

"Un’opera – spiega Antonio Guicciardini Salini, presidente della Fondazione Crsm – in memoria della tragica vicenda di guerra avvenuta nel luglio 1944 a San Miniato, ma anche un omaggio al film dei Taviani, che attraverso le immagini ci permette di vivere quei momenti di terrore e paura che riusciamo ad intravedere anche nello sguardo di Cecilia". "La Fondazione, che da sempre mette al centro la promozione della cultura – conclude Guicciardini Salini – ha accolto con entusiasmo il progetto del Centro Cinema Taviani per celebrare nel modo più significativo possibile i quarant’anni di un autentico capolavoro".

La statua verrà presentata il 13 settembre alle 18 a Palazzo Grifoni. Nell’ambito della serata sarà proiettato il documentario “44”, realizzato dal regista Leonardo Casalini, che ripercorre con le testimonianze di superstiti quei giorni di lotta e di passione. "Siamo felici di accogliere di nuovo Paolo Taviani nella sua San Miniato, per la prima volta dopo la scomparsa del fratello Vittorio", dicono il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’assessore alla cultura Loredano Arzilli. L’evento è aperto al pubblico, fino a esaurimento posti. E’ gradita la prenotazione.