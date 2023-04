"La nostra scuola contro discriminazione, esclusione e violenza"

CASTELFRANCO

"I docenti dell’Istiituto comprensivo Leonardo da Vinci ritengono necessario riaffermare il ruolo centrale che questo istituto ha avuto e continua ad avere nel comune in cui opera". E’ la centralità della scuola nella società castelfranchese il primo punto che i docenti mettono in evidenza nella nota divulgata in seguito alle polemiche delle ultime settimane sul gender. Nel documento si parla di integrazione e inclusione, di comportamenti, libertà di espressione e di alleanza educativa. "La nostra scuola si è sempre caratterizzata, anche per la complessa stratificazione sociale e culturale che accoglie, come luogo di integrazione e inclusione – scrivono i docenti del ’da Vinci’ –. Raggiungere questo obiettivo non è semplice ed è possibile solo provando a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione delle personalità, nel rispetto delle differenze e delle identità culturali e religiose".

"Operare di fatto significa, quindi, intervenire anche sui comportamenti, sulle abitudini e sulle mentalità che possono condizionare la libertà di espressione – concludono i docenti – Crediamo pertanto che la necessaria alleanza educativa con i genitori e la comunità non si debba tradurre in una rigida prosecuzione della visione del mondo in cui si crede, ma si debba porre in alternativa per offrire una pluralità di punti di vista, ricontestualizzati alla luce della complessità del mondo di oggi, contro ogni forma di discriminazione, esclusione sociale e violenze di genere. Le scelte prese dalla nostra scuola intendono consegnare gli strumenti di conoscenza necessari affinché ogni individualità possa scegliere liberamente e consapevolmente il proprio orizzonte".

Il dirigente Sandro Sodini, intanto, ha convocato per il 3 maggio, alle 18,30, alla Secondaria in piazza Mazzini, una riunione aperta a tutti per illustrare i progetti attuati dall’Istituto, in particolare sui temi dell’inclusione e della parità di genere.