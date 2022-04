"La nostra Pasquetta con Papa Francesco"

La Pasquetta con papa Francesco per oltre duecento adolescenti della diocesi di San Miniato che ieri, insieme al vescovo Andrea Migliavacca (nella foto) e a molti parroci, sono andati a Roma in piazza San Pietro per l’incontro con il pontefice. L’hastagh "#Seguimi!" la parola chiave scelta per questa giornata che ha visto la piazza affollata da circa 80mila adolescenti da tutta Italia. E San Miniato, come ha ritenuto anche il vescovo Andrea, "anche in proporzione al numero di abitanti è uno dei gruppi più numerosi". "Ho viaggiato con loro, sono stato con loro per il pranzo in piazza sotto il sole, dove abbiamo mangiato i nostri panini – le parole del vescovo Andrea – abbiamo fatto festa insieme, ci siamo divertiti. Ho visto ragazzi molto gasati e contenti di incontrarsi, fare festa e anche di pregare".

"Siamo a Roma – ha detto ieri il vescovo Andrea in diretta dalla piazza – perché papa Francesco ci ha invitati, ha invitato gli adolescenti in questo giorno di rinnovata Pasqua. Credo che la presenza dei ragazzi sia un segno di attenzione a loro, vivi nella Chiesa. La presenza degli adolescenti fa vedere una Chiesa viva, che si apre al futuro e che si mette in loro ascolto. Ed è proprio papa Francesco a darcene esempio. Il papa ascolta i giovani, gli adolescenti". I gruppi delle parrocchie della diocesi di San Miniato sono stati tra i più intervistati e ripresi dalle televisioni nazionali. Un pomeriggio molto intenso, culminato con l’arrivo di papa Francesco che in auto ha percorso tutta piazza San Pietro salutando gli ottantamila e poi ha dialogato con loro. Evento eccezionale dopo due anni di restrizioni.

g.n.