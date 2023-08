"La nostra casa ha tutti i permessi: la partecipazione a Ponsacco"

PONSACCO

Una partecipazione oltre le aspettative alla manifestazione organizzata da Samuele Ferretti, insieme a Paola e Polo Cerretini, contro la villetta della famiglia Cerretini in Val di Cava. "Ringraziamo tutti per la partecipazione dimostrata – scrive Ferretti – La famiglia Cerretini ha ricevuto l’abbraccio da tanti onesti cittadini che respingono a gran voce questa ingiustizia". I Cerretini hanno ribadito di essere vittime di un errore giudiziario. "La nostra casa ha tutti i permessi e tutte le carte in regola per rimanere dove è – hanno detto i fratelli Paola e Paolo Cerretini – L’abbiamo costruita dopo aver ricevuto i permessi dal Comune di Ponsacco. Siamo vittima di un errore giudiziario come Enzo Tortora e altri in Italia".

"Questo è soltanto l’inizio – ha ribadito Samuele Ferretti l’altra sera durante il sit-it – Non siete soli".

Alla manifestazione sono intervenuti anche Domenico Pandolfi e Michela Crespina della Lega di Pontedera. "Abbiamo portato la nostra solidarietà alla famiglia Cerretini confermando il nostro impegno affinché la casa possa essere salvata – affermano i due esponenti della Lega – Una vicenda paradossale con ben due permessi rilasciati, dal Comune di Pontedera e da quello di Ponsacco, oggi si vorrebbe abbaterla. Chiediamo quantomeno che si aspettino i tempi dell ultimo ricorso presentato. Non abbiamo strumenti per sapere chi ha sbagliato, sappiamo chi sicuramente non ha colpe: i proprietari, che hanno tutte le autorizzazioni, e i cittadini contribuenti sui quali potrebbero ricadere le spese di risarcimento".