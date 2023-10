La natura che rinasce dopo l’uomo. Rotondarte premia Matteo Cecchinato

La foglia di olivo si fa albero di cipresso per disegnare in maniera stilizzata e moderna l’unicità del paesaggio toscano. Sarà questo il soggetto che sarà realizzato all’interno della rotatoria posta tra via Montale, via Togliatti, via Gramsci e la strada per Forcoli, porta di accesso a Capannoli per chi proviene dalla Sgc FI-PI-LI e quindi dalla strada provinciale della Fila. Si chiama "De rerum natura" dell’artista Matteo Cecchinato ed è l’opera più votata dai circa 400 cittadini di Capannoli che nelle scorse settimane hanno partecipato al processo di scelta del progetto da realizzare. "L’idea – spiega l’artista – nasce dalla forma della foglia d’ulivo, pianta tipica del territorio toscano che quindi richiama in sé uno dei tratti distintivi anche dell’area interessata dall’intervento: su questa forma sono state modellate 7 strutture verticali in acciaio che si dispongono in fila, a guisa di cipressi su di una collina, sulla sommità di una calotta nera".

La calotta simbolicamente rappresenta l’ambiente iperindustrializzato creato dall’uomo. Per questo – continua – si è voluto rivestire con un materiale che fosse altamente simbolico, materiale di scarto contemporaneo, vale a dire gomma creata utilizzando pneumatici usati. Tale materiale, oltre al suo significato metaforico (la natura che rinasce sopra quanto costruito dall’uomo), è stato anche scelto per la volontà di utilizzare materiali riciclati che fossero allo stesso tempo duraturi e funzionali all’installazione (lo strato di gomma diventa infatti una resistente protezione contro gli agenti atmosferici)". L’opera è stata la più votata tra i 9 bozzetti rimasti in mostra per diverse settimane all’interno del salone di Villa Baciocchi. "L’opera che ha ottenuto più voti – commenta la sindaca Arianna Cecchini – è anche quella che aveva ottenuto il punteggio più alto dalla commissione tecnica che ha selezionato i finalisti. Adesso ci vorranno all’incirca tre mesi per realizzare l’opera e completare la rotatoria. I lavori si concluderanno a primavera e i cittadini potranno godersi l’opera che hanno scelto attraverso il percorso partecipativo che abbiamo portato avanti con Rotondarte".