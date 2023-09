La Mostra sulla Filmografia dei Taviani a San Miniato

Nel giorno in cui Paolo Taviani sarà ospite della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato per la presentazione della statua Cecilia, omaggio ai quarant’anni de Le Notte di San Lorenzo, in città c’è anche una mostra che ripercorrere la filmografia dei maestri cineasti. Mercoledì nello spazio dell’Orcio alla Torre degli Stipendiari alle 17.30, sarà inaugurata la personale di Marcello Scarselli, "Good Morning Taviani", dedicata ai fratelli Taviani, tra gli autori più significativi del cinema contemporaneo. La mostra, a cura di Riccardo Ferrucci e Filippo Lotti, rimarrà aperta fino al 7 ottobre. Attraverso circa venti dipinti di grande e medio e formato (comprese tre pittosculture), Marcello Scarselli cerca di ricreare la magia e la poesia delle pellicole più celebri dei Taviani che con i loro capolavori hanno rivoluzionato il cinema italiano e non solo. Il pittore è stato coinvolto soprattutto da tre loro film: "Kaos" (1984), "Good morning Babilonia" (1987) e "La notte di San Lorenzo" (1982). I dipinti che in mostra, sia quelli figurativi che quelli più astratti restituiscono il pathos e le emozioni di un cinema che interroga il paesaggio e gli uomini.