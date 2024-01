La mostra Il successo dei ritratti di Scart

Continua a mettere in fila numeri importanti ed impressioni molto positive la mostra Ritratti di Scart, in corso di svolgimento al Palp di Pontedera. Il dato delle visite, aggiornato ad oggi, alla vigilia di un altro weekend dove la mostra sarà aperta per due giorni in maniera continuativa e ad ingresso gratuito, segna 1400 presenze. Una cifra raggiunta in meno di un mese dall’inaugurazione, avvenuta il giorno 8 dicembre e che testimonia l’attenzione e la curiosità verso una esposizione veramente particolare, dove i ritratti di personaggi di sport, musica e cinema, sono realizzati con scarti industriali. Il progetto artistico del Gruppo Hera è prodotto in partnership con alcune fra le più importanti Accademie di Belle Arti Italiane e offre l’opportunità per i visitatori di avere una doppia prospettiva: una da lontano, per cogliere l’immagine generale del ritratto e una da vicino, per ammirarne la tecnica riproduttiva veramente sbalorditiva. Basti pensare a una Federica Pellegrini realizzata con pezzi di pelle e tessuti, laccetti di calzature, nastri di seta, bottoni e brillantini e ad una immagine di David Bowie fatta di vetri, plastica, tappi di bottiglia, cavi elettrici, setole di scopa e lampadine. Come detto la mostra, frequentatissima in questi giorni di festa ( 121 persone nel solo giorno di Capodanno ), sarà aperta anche oggi con orario 10-19 e aspetta tantissimi studenti a partire dai prossimi giorni, con molte classi già prenotate per le visite guidate.

I materiali di riciclo utilizzati per le opere d’arte di SCART sono numerose e varie, come cerniere, accessori di calzature, aste di occhiali, bottoni, catene, scarti di tomaie, fibbie, frammenti di cellophane, residui di gommapiuma, passamaneria, velluto, flaconi di farmaceutica, suole di cuoio, cerchioni di autovetture, molle, pezzi di legno, manubri di bicicletta Il progetto è. promosso dal Gruppo Hera (multiutility nazionale che gestisce e offre servizi energetici e ambientali a cittadini e imprese), che da oltre 20 anni porta in giro per il mondo opere d’arte realizzate al 100 % da scarti e rifiuti di lavorazioni industriali, collaborando con varie Accademie delle Belle Arti, tra cui quelle di Firenze, Bologna, Ravenna e Rimini, e coinvolgendo circa 130 giovani artisti, designers e architetti.