La mostra di Strati. L’arte del mosaico

Il museo della ceramica Coccapani accoglie la mostra Personal di Saimir Strati, artista albanese detentore di 11 Guinness World Records, di cui 8 in nuove categorie, ed è considerato una delle quattro figure di spicco nel mondo del mosaico moderno. Un’occasione unica per immergersi nel mondo creativo di un maestro dell’arte contemporanea. L’inaugurazione, in programma il 22 febbraio alle 17, sarà a cura di Marilena Lombardi, mentre a seguire sarà offerta una degustazione speciale a cura di Farfury Balla. La mostra sarà visitabile fino al 16 marzo negli orari di apertura del museo o su appuntamento, contattando il museo.