La mostra di Santarsiero

E’ visitabile fino all’8 dicembre, a Palazzo Pretorio, la mostra del’artista Giulio Santarsiero, scomparso nel 2014. La sua pittura è un’espressione figurativa, che rivolge l’attenzione alla natura e al paesaggio, modulati da pennellate vivaci e morbide al tempo stesso. Un percorso che si sviluppa in dialogo con la ricerca impressionista e che ammicca al vigore dei macchiaioli. Apertura della mostra dalle 15 alle 18. Per anni ha avuto una galleria a Volterra e i suoi dipinti sono andati a far parte di collezioni private in Italia e in varie parti del mondo.