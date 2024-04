La mostra di Mansueto e due eventi

L’artista senese Maria Mansueto arriva a San Miniato, dove esporrà all’Orcio d’Oro, dal 5 al 20 aprile, con inaugurazione il 5 alle 18, e con due serate di teatro, che allargheranno il rapporto con la mostra e anche con il lavoro poetico di Maria. Quella di venerdì 12 aprile alle 21 e 15, vedrà la formidabile interpretazione dell’attore Andrea Giuntini che si confronterà con le intense poesie della Mansueto, accompagnato dalla musica e dalle canzoni di Katia Lari; mentre invece giovedì 18 aprile sarà la volta di Andrea Mancini, con le parole urlate dal giovane Majakovskij, che con la sua smania futurista si scatena contro la Prima guerra mondiale (esattamente all’opposto del futurismo nostrale), con parole e immagini che vanno bene anche per l’oggi. "Sarà insomma una mostra potente - dice Andrea Mancini, che l’ha curata -, con al centro bellissime opere materiche che raccontano i mali del mondo, ma che indicano anche possibili soluzioni. Basta guardare la locandina, c’è una donna con il grembo gonfio, rappresentato entro una spirale e il titolo è lo stesso della mostra ‘Sentinella di Futuro“. Ancora una volta le donne entrano nella fucina della storia e ne traggono le forme più semplici, quelle giuste per arrivare a domani". L’artista senese, dopo i successi ottenuti in ogni parte d’Italia, finalmente arriva a San Miniato, con la precisa consapevolezza della forza dell’arte, in un mondo sempre più votato all’autodistruzione.