La mobilità green conquista Peccioli. Percorso due volte il giro del mondo

I pecciolesi e i turisti amano la mobilità green: sono un milione di minuti il tempo di noleggio dei Birò guidati per 90mila chilometri, due volte il giro del mondo. A quanto corrispondono 1 milione di minuti? Sono, per l’esattezza, più di 16mila ore, provando a rendere più semplice la conversione possiamo dire che si arriva di slancio a due anni. 1 milione di minuti non è un numero e un tempo casuale, ma il tempo che cittadini e turisti di Peccioli hanno trascorso a bordo dei Birò, i mezzi elettrici che hanno rilanciato il progetto di mobilità sostenibile avviato da Comune di Peccioli e Belvedere spa. Un numero enorme se si pensa che il dato, somma dei singoli noleggi dall’ottobre 2022 al dicembre 2024, mette insieme i dati raccolti su "appena" 12 mezzi messi a disposizione di cittadini e turisti. Birò, prodotti dalla società Estrima srl, che contano un numero di 800 noleggi mensili. Per un totale, dall’inizio della sperimentazione, che sfonda il muro dei 22mila noleggi totali.

Si appresta a raggiungere i 90mila chilometri il totale della distanza che i mezzi elettrici hanno percorso a ridosso del centro storico e delle frazioni di Peccioli. Più del doppio della circonferenza della terra, un doppio Giro del Mondo. Qual è, però, il tipo di utenza che più si approccia ai mezzi messi a disposizione (per le prime due ore gratuitamente per i cittadini residenti) a Peccioli? Sono oltre 1800 ad aver fatto la registrazione, mentre risultano 1051 utenti attivi e, di questi, quasi 600 sono residenti nel Comune di Peccioli. La stragrande maggioranza noleggia per brevi periodi di tempo e brevi spostamenti chilometrici, ma ci sono casi, in particolare turisti, che usano il Birò per scoprire l’intero territorio comunale.

E non è un caso che, in particolare nel 2024, anno di un forte incremento turistico legato anche alla vittoria del Borgo dei Borghi, molti utilizzi quotidiani siano arrivati a superare anche i 50 chilometri percorsi con un solo noleggio. Da notare che gli attuali dati non includono gli altri 20 mezzi elettrici messi a disposizione di altrettante attività di Peccioli e con i quali commercianti, ristoratori e altri professionisti pecciolesi lavorano ogni giorno.