La Miss sale sul podio

Un gran bel risultato per Laura Belli, la giovane modella di Ponsacco, che ottiene un podio nella finale nazionale di "Miss Colà Terme 2023". Nella finalissima del concorso che si è tenuta a Dogana Veneta di Lazise, la bella ponsacchina si è aggiudicata il terzo posto. "E’ stata un’esperienza unica – racconta Laura – che mi porterò sempre nel cuore, mi auguro che sia per me un trampolino di lancio perché ho sempre adorato questo mondo fin da quando ero piccola". "Ho passato un fine settimana strepitoso – aggiunge Laura ancora emozioanta – , ho conosciuto tante ragazze con le quali ho condiviso un’emozione fortissima. Il parco delle terme di Colà ci ha accolte nel miglior modo possibile facendoci sentire speciali una ad una".

"Ringrazio tutti – conclude Laura – ma in particolar modo Walter Gorgoni titolare dell’agenzia ‘Mg moda’ (nella foto a fianco) che ha creduto in me, mi ha aiutato con un team strepitoso e grazie a lui sto vivendo il mio sogno".