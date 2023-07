La Misericordia in auto delle popolazioni alluvionate

SANTA CROCE

La Misericordia di Santa Croce in aiuto delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione del maggio scorso. Sabato mattina i volontari dell’associazione di via Ciabattini hanno consegnato alla Misericordia di Castelbolognese, nella persona del vicegovernatore Pasquale Cornazzini, delegato dal dovernatore Severino Sangiorgi, i proventi delle attività organizzate di recente per aiutare le popolazione dell’Emilia colpite dalle alluvioni di maggio.

La delegazione, composta da Yuri Carmignani e Marco Moroni, è sta rivetuvs in Comune dal vicesindaco Ester Ricci Maccarini, ha consegnato un assegno simbolico con la cifra delle offerte ricevute grazie all’impegno della Misericordia e al sostegno di molte attività commerciali e imprenditoriali di Santa Croce.

Grazie al Conad di Santa Croce, ai giovani della parrocchia di San Lorenzo, a quelli che andavano in sede, alla società sportiva Lupi pallavolo e al suo tifo organizzato ’La Fossa’ – si legge in una nota della Misericordia di via Ciabattini – che hanno creato una forte sinergia che ha permesso di raggiungere questo risultato. Un ringraziamento anche a tutte le attività commerciali di Santa Croce, sempre vicine alla nostra associazione".