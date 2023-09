La Misericordia festeggia 70 anni. Messa, pranzo e visita

Settant’anni al servizio della comunità, in un raggio temporale che ha visto la Misericordia di Saline fra le Arciconfraternite più attive della provincia. I numeri: un’associazione che si regge sul lavoro di soli volontari, che sono 85, e che conta 800 soci, svolgendo attività di 118 insieme a servizi sanitari e socio-sanitari. La Misericordia di Saline, in concomitanza dell’ottava festa del volontariato, che dà inizio alla settimana della festa paesana, festeggia domenica prossima i suoi settanta anni dalla fondazione. "Una confraternita giovane, se si considera che le prime Misericordie sono nate in Toscana agli inizi del 1200, attiva nel territorio in campo sociale e sanitario, formata da soli volontari - spiega il Governatore della Misericordia Paolo Franceschini - In questi settanta anni si sono succeduti sei governatori, oltre al sottoscritto che insieme al consiglio direttivo si sono assunti l’impegno di valorizzare il profuso lavoro di chi li ha preceduti, per portare avanti l’eredità di spirito di servizio". Il primo ottobre verrà celebrata alle 11.30 la messa alla chiesa parrocchiale, a seguire alle 12.30 il pranzo nella zona ricreativa Il Cavo (prenotazioni alla segreteria della Misericordia, 058844496 o a [email protected]). Al termine, una visita guidata al cantiere operativo in piazza dell’Orologio.