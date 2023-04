"La mia lista di qualità E siamo noi la continuità"

SANTA MARIA A MONTE

"Non per presunzione, ma la nostra lista è di qualità. In caso di vittoria si riuscirà ad amministrare non solo in continuità, perché io mi porto dietro assessori e consiglieri, ma anche con qualità". L’ha detto Manuela Del Grande, attuale vicesindaca e candidata sindaca di "Santa Maria a Monte Sempre" (centrodestra appoggiato da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia) che si candida alle elezioni Comunali del 14 e 15 maggio.

In lista Maurizio Lucchesi, Roberto Michi e Luca Vanni assessori uscenti, Johann Bontà, Brunella Tantussi, Valentina Novi e Gianpaolo Dini consiglieri uscenti, Sabrina Ambrogini, Orazio Arria, Daniela Boschi, Laura Falorni, Alessio Maraia (21), Romano Nieri (62), Benedetta Pandolfi (28), Beatrice Tognarelli (54), Elena Trovatelli (38). Ieri sera la presentazione al Teatro Comunale alla presenza di consiglieri regionali ed esponenti provinciali e regionali del centrodestra. Manuela Del Grande entra subito a gamba tesa sulle attuali colleghe di giunta, la sindaca Ilaria Parrella e l’assessora Elisabetta Maccanti che hanno costituito, la lista "Viviamo Santa Maria a Monte".

"Dicono di essere una lista civica – attacca Del Grande – Ma Parrella e Melani sono del Partito Socialista. Parrella ha rotto il patto di dieci anni fa che prevedeva l’alternanza tra me e lei. Sono l’unica rispetto ai candidati dell’altra lista a essere stata sempre vicina alla gente. Parrella e Maccanti dicono che la nostra lista è spostata a destra. Ma lei finora dove è stata? Siamo noi la continuità".

gabriele nuti