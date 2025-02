La media Buonarrotti e i propositi del Pd: "Per ora solo buone intenzioni e niente fatti"

E’ scontro Forza Italia-Dem sulla scuola. Il caso è quello di Ponte a Egola "II Partito Democratico si sollecita da solo, ammettendo, finalmente, lo stato di abbandono, degrado e mancanza di sicurezza in cui versa la scuola media Buonarroti di Ponte a Egola – dice il capogruppo azzurro Paolo Vallini –. Una situazione che da anni Forza Italia ha più volte segnalato senza mai avere risposte dall’amministrazione comunale"

"Oggi, nel 2025, sembra che il nostro Comune abbia deciso di svegliarsi in una situazione surreale dove lo stesso Pd invita sé stesso a trovare soluzioni nel breve – prosegue Vallini –. Imbarazzo malcelato dai proclami propagandistici sulla necessità di un nuovo plesso. Una situazione che certifica il fallimento della politica scolastica". Vallini prosegue nel suo discorso aggiungendo: "Il ridicolo sta nel far circolare voci sul probabile nuovo istituto cosi da ammaliare l’opinione pubblica prendendo semplicemente tempo poiché di sole intenzioni si tratta – l’attacco –. Prendendo per buoni questi intenti la nostra indole, finalizzata veramente al bene comune, ci indirizza nell’incoraggiarle palesando alcune giuste osservazioni: se vi è la sincera volontà di cominciare l’iter per la nuova scuola, come mai non ve ne è traccia nel Dup e nel bilancio ? Avremmo dovuto trovare indicazioni dell’intervento con la precisa indicazione dei capitoli di spesa".

La mozione sul tema – secondo Forza Italia – rappresenta, "ne’ più ne’ meno, un generico impegno presente anche nei programmi elettorali delle forze di minoranza, con la indicazione di voler utilizzare una conceria dismessa".

C. B.