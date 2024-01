"La maggioranza è logora e divisa anche su Giglioli"

Le elezioni si avvicinano. E Fratelli d’Italia – che con Forza Italia e Lega si sta organizzando per le urne – affonda ancora il morso sulla giunta Giglioli. "Il nostro Comune ha una maggioranza di governo che perde pezzi, che non riesce a capire le conseguenze di sentenze dove sono in ballo svariati milioni (project) e che non è coesa nemmeno sul rinnovo del secondo mandato a questo sindaco – si legge in una nota –. Aspetto unico nel nostro Comune che ha sempre visto la riconferma dopo il primo mandato di tutti i sindaci".

"Questa immagine logora non varia con la nomina, a tempo scaduto, di due assessori a meno di cinque mesi dalle elezioni – prosegue la nota –, considerato che né il sindaco né la sua maggioranza sono stati in grado di rimpiazzare l’assessore al bilancio deceduto oltre tre anni fa. Una scelta poco chiara, ma simbolica se consideriamo che queste due "assunzioni", in barba alle manifestate carenze di personale in cui versa il Comune , faranno lievitare i costi per circa 20mila euro in cinque mesi".