La Lupa festeggia per la vittoria del carnevale

SANTA CROCE

La Lupa festeggia la vittoria del 95esimo Carnevale d’Autore di Santa Croce e della targa per la miglior maschera riciclata. La festa al ristorante Oasi al Lago con oltre 150 persone. "Una vittoria – ha detto la presidente Simonetta Carpina – arrivata dopo il lungo stop causa pandemia. L’obiettivo era coinvolgere le persone e la piazza, anche grazie allo spettacolo con la coreografia in collaborazione con la palestra Dream & Dance Studio per ricordare Raffaella Carrà. È un onore per noi aver vinto la targa del gruppo dedicata alla memoria di Deanna Dell’Unto, simbolo e storia del carnevale di Santa Croce. In particolar modo per la nostra Cinzia Puccini che, legata da una grande amicizia, da Deanna ha appreso tanto e condiviso molti anni di carnevale. Grazie a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione della mascherata".