La luna nello stagno. Un gioco d’ombre

Oggi alle 16 al teatro comunale di Capannoli per la rassegna "Le domeniche dei bambini", Teatrino di Puck presenta "La Luna nello stagno", uno spettacolo d’ombre, narrazione e canti dal vivo in cui la protagonista racconta storie nuove ed antiche, accompagnata dalla luce della luna. Ombre nere, colorate, grandi piccole, musica e ironia arricchiscono la scena, allestita da un telo bianco a mezza luna e da cassette della frutta che diventano schermi per le varie storie. Prima e dopo lo spettacolo verranno venduti i biglietti della grande lotteria di fine stagione: i biglietti, che possono essere acquistati anche domani, saranno estratti domenica 23 marzo.