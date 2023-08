La Luminara del 14 agosto, 50 anni di tradizione a Pontedera

"La Luminara del 14 agosto per la ricorrenza dell’Assunzione di Maria Vergine si rinnova punntuale, come solo le tradizioni religiose sanno fare". Lo dice la sindaca di Santa Maria a Monte, Manuela Del Grande, in vista dell’ultracentenario appuntamento di stasera con la Luminara, citata nello Statuto comunale del 1391. L’assessore Roberto Michi ricorda come lo stesso Statuto rammenti la Fiera dell’Assunta in piazza del Mercato (allora davanti alla chiesa al posto del palazzo Scaramucci. Fiera dell’Assunta che da decenni è caratterizzata dalla Sagra della patata fritta, che quest’anno taglia l’edizione numero cinquanta e che avrà luogo dal 18 al 22.