La Livesignage fa il bis a Barcellona

Per il secondo anno consecutivo, l’azienda volterrana Livesignage si aggiudica a Barcellona il prestigioso riconoscimento dei Digital Signage Awards, vincendo nella categoria Omni-Channel Design and Execution con il progetto Live Campaign, realizzato per Castagneto Banca 1910. Un risultato che conferma la capacità dell’azienda di innovare e di creare esperienze digitali sempre più efficaci e connesse tra il mondo fisico e digitale. "Congratulazioni a Livesignage - scrive il sindaco Giacomo Santi - motivo di orgoglio per la città e per tutta la Toscana".