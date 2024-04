La lista Progetto civico inaugura la sua “casa“

Progetto Civico per Ponsacco, coalizione di liste civiche che candida a sindaco Federico D’Anniballe, ha aperto nei giorni scorsi il quartier generale del comitato elettorale in via Roma. "L’appuntamento era per inaugurare la sede del comitato elettorale. Con gioia - scrive la coalizione civica - ci siamo trovati, ancora una volta, in mezzo all’abbraccio, all’entusiasmo e alle proposte dei ponsacchini. Fa piacere, in un tempo segnato dall’allontanamento dalla politica e dell’astensionismo, vedere tanta partecipazione, voglia di cambiamento ed entusiasmo. Cercheremo di non deludere le persone e presenteremo un programma, che stiamo completando, ricco di idee, progetti concreti e soluzioni che coinvolgerà tutte le realtà del territorio". A fine aprile, Progetto Civico svelerà ufficialmente i nomi della lista in appoggio al candidato D’Anniballe e gli intenti che saranno impressi nel programma elettorale.