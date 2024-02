La lista civica ’Civitas Ponsacco’. Ferretti: "Impegno più concreto"

Samuele Ferretti, tra i promotori della coalizione civica "Progetto civico", sforna nome e logo elettorale della sua compagine, battezzata "Civitas Ponsacco". "E’ arrivato il momento di rendere ancor più concreto il mio impegno per la comunità, ho iniziato il mio percorso civico come fondatore del comitato ’Ponsacco Pacificata’ per portare all’attenzione delle istituzioni i bisogni di legalità e sicurezza avvertiti dai ponsacchini - dice Ferretti - Mi sono speso poi con altri cittadini all’interno della Commissione Aperta, formazione nata nella scorsa primavera, legata alle questioni del palazzo di via Rospicciano ed ho combattuto al fianco della famiglia Cerretini. Infine, di recente, ho portato a conoscenza di tutti la verità dei reali costi del rifacimento di piazza della Repubblica. Il mio intento è mantenere una linea politica civica, mirata alle esigenze dei cittadini. Ponsacco ha bisogno di una nuova visione, di un nuovo rapporto tra istituzioni e cittadini, diretto e collaborativo". "Ecco perché – conclude Ferretti – ho scelto la strada del civismo e di collocare la mia lista all’interno del ’Progetto civico’".