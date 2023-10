La lettera "Tommaso ti porteremo con noi"

Toccante lettera quella pervenuta al nostro giornale dalla classe 3C dell’Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Montopoli. Con parole semplici, ma penetranti, gli alunni hanno voluto dedicare l’inizio dell’ultimo anno di medie al loro compagno scomparso nel 2022 e che non potrà concludere con loro quanto iniziato nel 2021. Riportiamo di seguito il testo della missiva: "Il primo ottobre 2022 Tommaso è volato in cielo lasciando un vuoto incolmabile nelle persone che tenevano a lui. Non era semplicemente un nostro compagno di classe, ma una persona speciale, un amico, una spalla destra, un ragazzo solare, sempre sorridente con un animo buono e gentile. Per noi compagni è stato lungo il processo di elaborazione di questa perdita".

"Il nostro percorso è cambiato molto da quel giorno – proseguono gli studenti – abbiamo capito l’importanza di essere una classe più unita e ci stiamo impegnando a esserci sempre l’uno per l’altro. Durante lo scorso anno scolastico abbiamo realizzato un murale che rappresenta Tommaso e le sue passioni, così ci sembrerà di averlo sempre in mezzo a noi colorato e felice. In quest’ultimo periodo, durante il rientro a scuola, sentiamo sempre di più la sua mancanza. Vorremmo averlo vicino per condividere con lui tutte le nostre preoccupazioni riguardo la scuola, ma anche i momenti più felici della nostra quotidianità. Quest’anno siamo in terza media e pensare di finire questo percorso senza di lui ci rattrista. Tommaso ha lasciato un pezzo di lui dentro ognuno di noi, il suo ricordo rimarrà per sempre nei nostri cuori, ovunque andremo e ovunque la vita ci porterà in futuro".

Ma.Ba.