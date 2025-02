La Lega lascia Rocchi: "Mai insieme ai Dem"

Dopo il convegno, al quale presero parte anche esponenti Dem, si consuma lo strappo. E non senza strascichi. La Lega lascia la lista civica di "Silvia Rocchi Sindaco". "La nostra adesione alla lista civica che dal primo giorno ci ha visti in prima linea a fianco di Silvia Rocchi, anzi che abbiamo sostenuto per primi – spiega Guendalina Fontanelli, segretario della sezione Lega Capannoli Alta Valdera – è sempre stata guidata dalla volontà di lavorare per il bene di Capannoli, in un contesto di collaborazione e rispetto reciproco. Tuttavia, sono emerse problematiche che hanno reso impossibile proseguire il nostro impegno all’interno della coalizione".

Ma cos’è successo? "Abbiamo lavorato provando a dare al nostro territorio una proposta politica alternativa – spiega la segretaria del Carroccio – che fosse basata sui temi, su idee nuove e proposte, e non su bandierine di partiti". "Riteniamo che la politica locale debba basarsi su valori di trasparenza, inclusione e dialogo costruttivo, principi che purtroppo non ho più riscontrato nell’attuale assetto della lista – aggiunge – . Ci vuole coraggio e tanto rispetto verso i cittadini che ci hanno dato fiducia, e abbiamo il dovere di rappresentarli al meglio dentro e fuori dall’aula consiliare senza dover piacere per forza alla maggioranza e nemmeno al Pd".

L’ultimo nodo? "Non saremo mai d’accordo nel fare iniziative con il titolo buone pratiche amministrative al fianco di sindaci e amministratori del Pd e nemmeno a fare opposizione al ribasso dai banchi del consiglio". Da qui l’addio. E l’annuncio: "Continueremo a lavorare sempre nell’interesse comune e mai nell’interesse di pochi".