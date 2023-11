La giunta Terreni perde Tosi. L’assessore si dimette

Si è dimesso Alessandro Tosi, assessore alle politiche socio-sanitarie, per la famiglia e giovanili del comune di Casciana Terme Lari. Tosi aveva ricevuto le deleghe alla fine del 2021 dopo che il sindaco Mirko Terreni aveva operato la revoca delle stesse deleghe che fino a quel momento erano state affidate a Marianna Bosco. Nella lettera consegnata agli uffici comunali ieri l’altro mattina si parla di motivi personali e familiari che avrebbero portato Tosi a lasciare prematuramente l’incarico. La prossima primavera a Casciana Terme si svolgeranno infatti, come noto, le elezioni amministrative per la scelta del nuovo sindaco. L’oramai ex assessore ha voluto comunque ringraziare il primo cittadino e l’intera giunta per avergli dato la possibilità di svolgere il proprio lavoro nel modo migliore e con spirito di collaborazione. Resta da conoscere ora chi prenderà il suo posto per terminare il mandato il prossimo anno.

Giuseppe Pino