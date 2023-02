LARDERELLO

La geotermia turca a scuola di energie sostenibili a Larderello. L’associazione turca non governativa Yenader, è stata accolta nei giorni scorsi a Larderello dal Cosvig. L’incontro ha visto coinvolti anche rappresentanti di Enel Green Power e operatori dell’informazione turca, ai quali è stato presentato il modello della geotermia toscana. A fare gli onori di casa, Loris Martignoni, vicepresidente di Cosvig, che ha descritto i territori geotermici, il know how acquisito e le attività del consorzio. Aspetti approfonditi da Loredana Torsello, dirigente di Cosvig, che ha spiegato come la geotermia costituisca un volano per lo sviluppo dei territori.